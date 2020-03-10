Объявлено о слиянии AON и Willis Towers Watson

БАКУ/Trend - Крупнейшие страховые брокеры в мире — AON и Willis Towers Watson (WTW) объявили о своем объединении, сообщает Trend со ссылкой на сайт AON. По завершению всех процедур по слиянию объединенная компания станет мировым лидером в страховании по объему собираемых премий, со стоимостью 80 миллиардов долларов.

Оформление сделки будет произведено посредством обмена акциями. Акционеры Willis Towers Watson получат по 1,08 акции AON за каждую свою акцию. Как сказано в сообщении, компания WTW оценена в 30 миллиардов долларов, а премии по ее акциям составляют 16,2 процентов, по сравнению с уровнем закрытия торгов шестого марта. AON будет принадлежать 63 процентов акций нового страховщика, а Willis Towers Watson - 37 процентов.

AON намеревалась купить Willis Towers Watson в начале 2019 года, однако тогда, из-за сообщений о начавшихся переговорах стоимость акций AON стала снижаться, а стоимость акций Willis Towers Watson расти.

Напомним, что мировой лидер в сфере страхования - Marsh & McLennan в прошлом году приобрел акции Jardine Lloyd Thompson за 4,3 миллиарда долларов.

Отметим, что AON имеет представительство в Азербайджане, компания активно сотрудничает с отечественными страховщиками в направлении приема и размещения крупных рисков.

Автор: Юсиф Агаев.