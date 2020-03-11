Актуальные проблемы имущественного страхования объектов в ТЦ

БАКУ/Trend - В Азербайджане имеются определенные проблемы, связанные с имущественным страхованием объектов, функционирующих в крупных торговых центрах, сообщает в среду Trend.

Как показывает практика, многие торговые объекты, функционирующие в крупных торговых центрах, оказались не застрахованными. Как следствие, в результате возникновения пожаров или иных рисков, владельцы данных объектов оказываются незащищенными.

Указанная проблематика обусловлена рядом объективных и субъективных причин. Как показывают опросы, недостаточный уровень информированности в данном сегменте бизнес сообщества приводит к тому, что многие предприниматели не имеют представления о механизме, с помощью которого осуществляется имущественное страхование, о наличии требований об обязательном страховании имущества.

В другой стороны, как отметил эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы, проблема состоит в непрозрачности документооборота в секторе розничной торговли. У многих владельцев указанных объектов отсутствуют правоустанавливающие документы (договора аренды) на деятельность в данных объектах, без наличии которых страховщики не могут принимать объект на страхование по причине отсутствия страхового интереса. Помимо этого, далеко не всегда прозрачно ведется учет движения товарооборота, без чего невозможно установить перечень и стоимость утраченного или поврежденного в результате произошедшего страхового случая имущества.

Кроме того, как отметил эксперт в области производственной безопасности Эльмар Нураилев, в указанных торговых центрах часто не соблюдаются элементарные правила техники безопасности, противопожарных мер. В результате высокого риска распространения пожара на их территории, отсутствия средств оповещения и пожаротушения, страховые компании не охотно идут на заключение договоров страхования имущества со владельцами указанных объектов.

Как считают эксперты, преодолении указанных проблем находится в плоскости повышения информированности предпринимателей в области страхования, повышение прозрачности в отношениях субъектов оптовой и розничной торговой деятельности. Ожидаемая в этом году цифровизация процессов заключения и учета договоров по обязательному страхованию имущества также существенно повлияет на положительное решение указанных проблем.

Отметим, обязательное страхование в Азербайджане осуществляется страховыми компаниями, имеющими лицензию на определенный вид обязательного страхования, входящими в Бюро обязательного страхования. На данный момент существует 16 таких компаний.

Напомним, на сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.