В Исмаиллы было организовано образовательное мероприятие в рамках ОМС

БАКУ/Trend - В Исмаиллы прошло совместно организованное центральной районной больницей и Исполнительной властью района образовательное мероприятие на тему «Применение системы обязательного медицинского страхования».

Мероприятие было организовано с целью информирования населения о системе обязательного медицинского страхования, её преимуществах и внедрения ОМС на территории страны.

Ответственный сотрудник аппарата Исполнительной Власти района Насими Теймуров рассказал об успешных реформах, проходящих в социально-экономической сфере, в том числе системы здравоохранения, осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что внедрение обязательного медицинского страхования в Азербайджане будет способствовать развитию здравоохранения, а также внедрению новых механизмов финансирования здравоохранения.

В своем выступлении заместитель директора больницы Абдуллятиф Максудов отметил, что за последние годы в нашей стране построен и отремонтирован ряд медицинских учреждений, укреплена материально-техническая база, восстановлено существующее и приобретено новое оборудование. Он отметил, что введение обязательного медицинского страхования позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи, как срочной и неотложной, так и стационарной и амбулаторной.

Медицинские координаторы Гюнай Зейналова и Гюльнара Мурсалиева в своих выступлениях дали подробную информацию о пакетах обязательного медицинского страхования, страховых взносах, предоставляемых льготах и о других вопросах, связанных с ОМС. Было сообщено, что скорая и неотложная медицинская помощь, являющаяся одной из составляющих базовой платформы обязательного медицинского страхования, предоставляется бесплатно всем гражданам. В то же время было заявлено, что уязвимые группы населения освобождены от уплаты страховых взносов.

Отметим, что обязательное медицинское страхование будет осуществляться в Азербайджане в четыре этапа в течение всего 2020 года. С первого января 2020 года в 23 регионах уже начато применение обязательного медицинского страхования.

В дополнение к этим регионам, с первого апреля жители 21 района и города, с первого июля - жители 15 районов и городов и с первого октября жители - семи районов и городов будут пользоваться услугами обязательного медицинского страхования.

Напомним, что если гражданин без направления семейного врача обратится в медицинское учреждение по месту регистрации для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях, то по каждому страховому случаю он должен будет выплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов. В случае обращения по аналогичному вопросу на другой административной территории, то по каждому страховому случаю он должен будет также оплатить сумму совместного финансирования в размере пять манатов. Если гражданин без направления семейного врача обратится для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях в медучреждение, находящееся вне медицинского территориального подразделения, где он зарегистрирован, то по каждому страховому случаю он должен оплатить сумму совместного финансирования в размере 15 манатов.

Автор: Юсиф Агаев.