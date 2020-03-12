В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана растет число волонтеров (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В «Год волонтеров» в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) трудоустроены еще три волонтера, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

Представители молодежи, которые были волонтерами МСБ, начали работать в департаментах Агентства по инновациям, образованию и консалтингу, праву, финансам и снабжению.

В настоящее время в Агентстве 40 волонтеров, 12 из которых работают в головном офисе, 28 - в офисах «Домов МСБ» в 20 городах и районах страны.

Волонтеры МСБ также оказывают услуги и в Хачмазском «Доме МСБ», который стал функционировать с февраля этого года, и в котором предпринимателям оказываются около 300 услуг.

Отметим, что с 2018 года в Агентстве осуществляется программа «Волонтеры МСБ», в которой до настоящего времени приняли участие около 150 представителей молодежи, осуществляющие деятельность в Агентстве и его региональных подразделениях.

Лица, желающие присоединиться к программе и работать в Агентстве в качестве волонтеров, могут пройти регистрацию на сайте www.smb.gov.az и получить подробную информацию о программе.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)