Для строительства железной дороги Ляки-Габала в страну приглашены специалисты из Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обсужден ход работ в рамках реализации однополосного железнодорожного проекта Ляки-Габала.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО, в заседании приняли участие представители и специалисты компаний, привлеченных к реализации проекта.

Зампред ЗАО Заман Новрузов сообщил, что реализация проекта, осуществляемого за счет государственных капиталовложений, началась в 2018 году. Он проинформировал присутствующих о текущем состоянии реализации проекта и добавил, что проделана масштабная работа в направлении строительства мостов, земляного полотна для железной дороги. С целью усиления контроля качества проводимых работ ЗАО пригласило специалистов из Германии. Германские специалисты, в качестве независимых аудиторов, ознакомились со строительством земляного полотна железной дороги.

Далее была проведена презентация в связи с реализацией однополосного железнодорожного проекта Ляки-Габала.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)