Самир Шарифов: Командировочные расходы бюджетных организаций будут сокращены (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Министр финансов Самир Шарифов прокомментировал, как эпидемия коронавируса повлияет на госбюджет Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Министр отметил, что командировочные расходы бюджетных организаций будут сокращены: «В мировой экономике периодически возникали и заканчивались торговые войны. Надеюсь, что нынешняя скоро закончится определенным соглашением. В результате на мировых рынках ситуация и цены на нефть стабилизируются. На нефтяном рынке есть продавцы и покупатели, и обе стороны заинтересованы в том, чтобы не проиграть в этом процессе. Поэтому многие решения будут зависеть от цен. Надеюсь, что процесс будет непродолжительным. Что касается вопросов, связанных с коронавирусом, то, несомненно, мировая экономика страдает от этого. Самый большой удар пришелся на Китай. Но сегодня мы получаем достаточно позитивную информацию. Китайское правительство считает, что до июня текущего года в стране будет положен конец распространению болезни. В другие странах тоже осуществляются соответствующие превентивные меры, в том числе и в Азербайджане, где удалось сохранить случаи инфицирования на низком уровне».

Шарифов считает, что нынешняя ситуация негативно повлияет на экономическую активность.