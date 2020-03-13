В Азербайджане продлен срок полного страхования вкладов (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане срок полного страхования вкладов продлен еще на 9 месяцев.

Вопрос об этом отражен в поправке к закону «О полном страховании вкладов», обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.

Согласно поправке, в III статье закона слова «4 (четыре) года» заменены словами «4 года и 9 месяцев».

Закон «О полном страховании вкладов» был принят 19 января 2016 года, и продлен до 4-го марта 2020 года в результате изменений, принятых в феврале 2019 года.

Напомним, что согласно закону, вклады, сделанные в период с 4 марта 2016 года по 4 марта 2020 года, были полностью застрахованы до окончания срока.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)