В связи с коронавирусом в Азербайджане отзываются отельные брони (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с глобальной проблемой вокруг коронавируса в отелях Азербайджана наблюдается спад спроса в отельной сфере. В настоящее время уточняются его масштабы.

Об этом в пятницу сказал Trend Генеральный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, ввиду отмены резервации ранее забронированных номеров, ожидается, что спад будет наблюдаться и в последующие месяцы.

"Данный процесс наблюдается не только в Азербайджане, но и во всем мире. В настоящее время в отелях продолжается дезинфекция в связи с коронавирусом, сотрудники проходят специальный инструктаж", - сказала Гюнай Саглам.

По ее словам, с учетом международной практики в связи с коронавирусом для отелей разрабатываются буклеты информационного характера.

Гюнай Саглам сообщила, что в отелях страны до этого времени не было зафиксировано фактов инфицирования. Она добавила, что для изучения текущей обстановки регулярно организуются встречи с руководителями отелей.

«В настоящее время проблемы в сфере туризма наблюдаются во всем мире. Уточняя ущерб, нанесенный туризму страны, мы обсуждаем вопрос оказания государственной поддержки данной индустрии и готовим свои предложения», - сказала она.

По ее словам, 11 марта стартовала кампания «Приключение близко!», инициированная при поддержке Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана.

«Кампания представляет собой платформу, в которой собраны все внутренние турпакеты, предназначенные для граждан Азербайджана и лиц с разрешением на временное или постоянное пребывание в Азербайджане. Кампания была встречена отелями крайне позитивно. На самом деле, она - часть применяемой в мире практики для выхода из сложившейся ситуации. Такая практика применяется и в европейских странах», - сказала Гюнай Саглам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)