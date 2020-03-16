Центробанк Азербайджана о продлении срока полного страхования вкладов

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) распространил заявление в связи с продлением срока полного страхования вкладов.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, продление срока закона "О полном страховании вкладов" послужит более надежной защите интересов вкладчиков и кредиторов, обеспечению стабильности и здоровья финансового рынка и укреплению доверия к банковскому сектору.

Поправка вступит в силу после утверждения Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Независимо от суммы всех защищенных вкладов (с годовой процентной ставкой в 10 процентов в национальной валюте и 2,5 процента в иностранной), установленных Попечительским советом Фонда страхования вкладов на дату их привлечения, а также от вида валюты и финансовой ситуации банков, срок полного страхования со стороны банков-участников Фонда, имеющих лицензию на банковскую деятельность, продлен с 4 марта по 4 декабря 2020 года.