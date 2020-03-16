Эльман Рустамов: Мы готовы ответить на любую цену на нефть, на любой вызов

БАКУ /Trend/ - Мы готовы ответить на любую цену на нефть, на любой вызов.

Об этом, как передает Trend, сказал в интервью телеканалу REAL TV председатель Центрального банка Эльман Рустамов.

По его словам, есть конкретная ситуация и азербайджанское правительство занимается этим.

В плане "B" правительства есть ответы на все альтернативные вызовы, добавил Рустамов.

Он отметил, что в стране достаточно потенциала, чтобы сбалансировать ситуацию, не принимая никаких эмоциональных решений. То есть, имеется достаточно возможностей для урегулирования ситуации, сохраняя достигнутый в стране уровень социального благополучия, не создавая дополнительных проблем для финансового сектора, добавил председатель Центробанка.