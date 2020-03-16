Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело дезинфекцию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Хачмазском «Доме МСБ» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и его административном здании продолжаются комплексные меры против коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Как говорится в сообщении, Хачмазский «Дом МСБ» и административное здание Агентства уже продезинфицированы.