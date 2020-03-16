Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит дезинфекцию (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - В Хачмазском "Доме МСБ" Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и его административном здании продолжаются комплексные меры против коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.
Как говорится в сообщении, Хачмазский "Дом МСБ" и административное здание Агентства уже продезинфицированы.
В течение дня в зданиях структур, входящих в Агентство, специальными растворами обрабатываются все помещения, конференц-залы, лифты, лестницы, санузлы, полы, дверные ручки и другие места.
Также предприниматели, обращающиеся в Хачмазский «Дом МСБ» и в Агентство, информируются о коронавирусной инфекции.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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