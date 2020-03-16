Изменился режим работы некоторых азербайджанских страховщиков

Экономика 16 марта 2020 15:53 (UTC+04:00)
Изменился режим работы некоторых азербайджанских страховщиков

БАКУ/Trend - В связи с предотвращением распространения коронавируса и осуществлении в стране ряда мероприятий по социальной изоляции, в работе некоторых страховых компаний Азербайджана произошли изменения, сообщает Trend cо ссылкой на пресс-службу отечественных страховщиков.

Согласно информации, некоторые страховые компании перевели бэк-офисы, то есть те структуры, которые не связаны непосредственно с приемом и обслуживанием клиентов, на "удаленный режим" работы, при котором сотрудники продолжают осуществление своих служебных обязанностей из дома, используя удаленный доступ через интернет. Таким образом страховые компании стараются поддерживать соблюдение ряда мер по социальной изоляции, стараясь максимально обезопасить как своих сотрудников, так и клиентов от угрозы заражения коронавирусом.

Так, в страховых компаниях "PASHA Sığorta", "PASHA Həyat Sığorta" и "AzSığorta", сотрудники, в служебные обязанности которых не входит непосредственное общение с клиентами, работают в режиме "удаленного доступа".

В страховой компании "Standart insurance", как сообщил председатель правления компании Кямран Бабаев, работа строится в соответствии с обычным графиком. Изменения связаны только с тем, что прием клиентов в компании заканчивается в 15.00, при обслуживании клиентов соблюдаются необходимые меры безопасности.

В страховой компании "A-Group" , ATA Sığorta" и "Atəşgah Sığorta" все сотрудники работают в обычном режиме, в "Atəşgah Sığorta" рабочий день сокращен до 17.00.

Отметим, что Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана было принято решение на месяц, с 00:00 часов 14 марта 2020 года ввести на территории страны некоторые меры социальной изоляции.

Продолжительный инкубационный период вируса, скорость распространения и отсутствие вакцины заставляет предпринимать более серьезные меры. Учитывая, что ВОЗ объявил коронавирусную инфекцию пандемией, на территории страны возникла необходимость осуществления ряда неотложных мер.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.

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