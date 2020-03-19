В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана прошла встреча с предпринимателями торговли и общепита (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С целью изучения влияния распространяемой в мире коронавирусной инфекции (COVİD-19) на работу местных предпринимателей в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) была проведена очередная встреча с предпринимателями сфер общепита и торговли, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

На встрече принимали участие более 30 субъектов предпринимательства.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что для изучения влияния распространяемой в мире коронавирусной инфекции (COVİD-19) на работу местных предпринимателей, функционирующих в различных секторах экономики, в частности, субъектов МСБ, Агентство встречается с ними и проводит соответствующие опросы.

Цель встречи в том, чтобы изучение влияния коронавирусной инфекции на сектор общепита и торговли, и выявление проблем, с которыми сталкиваются субъекты МСБ, обсуждение путей выхода для сведения к минимуму негативного влияния ситуации на них, анализ предложений и ожиданий предпринимателей.

Опрос по оценке влияния вируса на бизнес был проведен в целом среди более чем 500 субъектов предпринимательства. Выяснилось, что социальная изоляция в связи с коронавирусной инфекцией больше всего сказалась на работе ресторанов, магазинов и торговых центров, которые население стало намного реже посещать. Бизнесмены и специалисты Агентства обсудили пути выхода из создавшейся проблемы, выдвинули различные предложения.

Предложения и результаты опроса будут представлены соответствующим структурам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)