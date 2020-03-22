Центральный банк расширил возможности перевода пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Растет количество добровольных выплат и пособий на соответствующие счета, открытые в Центральном Банке Азербайджана и Международном банке Азербайджана, для Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, созданного в соответствии с указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике».

Об этом сообщили Trend в Цетробанке.

Было отмечено, что с учетом массовости и интенсивности выплат, обращений отдельных физических и юридических лиц, а также применения ограниченного режима работы в стране, Центральный банк Азербайджана создал особый функционал и механизм для расширения и облегчения возможностей и методов перечисления средств на вышеупомянутые счета в «Портале государственных платежей», созданном для организации централизованного приема массовых платежей.

"Доводим до сведения общественности, что все юридические и физические лица в режиме 24/7/365 могут перевести свои средства на эти счета в филиалах и отделениях ООО Azərpoçt как в наличной форме, так и через безналичные платежные инструменты, в том числе, перейдя по ссылке www.gpp.az, и через мобильное приложение (платформы Android и iOS)", - отметили в банке.

Также сообщается, что информация о реквизитах счетов, открытых в Центральном банке Азербайджана и Международном банке Азербайджана, размещена на официальном сайте Кабинета министров Азербайджанской Республики (www.cabmin.gov.az).