Для предпринимателей будут предусмотрены различные льготы - Ибрагим Мамедов

БАКУ /Trend/ - Требуется организовать в стране производство принадлежностей, необходимых для пресечения распространения инфекции коронавируса, однако, сделать это за короткий срок невозможно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, для предпринимателей будут предусмотрены льготы в различных формах, чтобы они осознавали социальную ответственность и не увольняли наемных работников.

"Глава ТЦ "Садарак" сегодня сказал, что с 15 марта по 15 апреля с предпринимателей не будет требоваться плата за аренду", - сказал Мамедов.

Он добавил, что рестораны могут принимать онлайн заказы и осуществлять доставку на дом, в связи с этим никаких ограничений нет.

Напомним, что в ходе заседания Кабинета министров, проведенного 23 марта под председательством премьер-министра Али Асадова, было принято решение о применении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Учитывая опыт различных стран в борьбе с распространившейся в мире пандемией коронавируса COVİD-19, с целью защиты здоровья населения, недопущения его распространения в стране, пресечения возможных последствий, вызванных инфекцией, согласно статье 25 закона Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" с 00:00 24 марта по 20 апреля в Азербайджане объявлен особый режим карантина.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)