МВФ предупредил о глобальной рецессии

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что в 2020 году высока вероятность глобальной рецессии. Об этом предупредила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Георгиева оценила перспективы глобального роста в этом году как отрицательные. По ее словам, рецессия может быть такой же, как во время мирового финансового кризиса в 2009 году, и даже хуже. «Экономическое воздействие будет и будет серьезным», — подчеркнула она.

При этом, уже в 2021 году можно ожидать позитивных изменений. По словам Георгиевой, для этого крайне важно уделять внимание сдерживанию и укреплению систем здравоохранения. Скорость восстановления экономики будет зависеть от того, как быстро прекратится распространение вируса.

Замедление экономики наблюдается на фоне пандемии коронавируса и обвала цен на нефть из-за выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+. Согласно прогнозу «Института международных финансов» (IIF) рост мировой экономики по итогам 2020 года будет 0,4 процента. Экономисты констатировали, что рецессия уже наступила в экономиках США, еврозоны и Японии, на которых приходится треть мирового ВВП.

В результате мирового финансового кризиса, который начался с 2008 года, мировой ВВП впервые со времен Второй Мировой войны показал отрицательную динамику. Мировая торговля сократилась более чем на десять процентов и восстановилась только к 2011 году. Безработица достигла рекордного показателя за всю историю наблюдений за рынком труда.