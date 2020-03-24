Призыв министра к работодателям: Не допускать сокращений (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В государственных структурах относительно рабочих мест были предприняты соответствующие шаги. Здесь работники будут максимально защищены, сокращений не будет. А в связи с работниками частного сектора со стороны государства готовятся многочисленные меры поддержки. Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в передаче "Hədəf" телеканала AzTV, сообщает во вторник Trend.

Министр сказал, что все работодатели были проинформированы о государственной поддержке: " Уведомление о трудовых договорах направлено более чем 74 тысячам зарегистрированным в электронной системе работодателям, каждому из которых сообщено о том, что сокращение работников, пренебрежение их трудовыми правами, увольнение противоречит политике, проводимой Азербайджанским государством. Работодатели должны воздерживаться от увольнения сотрудников, следуя принципу корпоративной ответственности и социальной солидарности. Мы определили уязвимые сектора, пострадавшие от коронавирусной пандемии. Для них разрабатываются соответствующие программы государственной поддержки. Рабочая группа по экономическим вопросам разрабатывает механизм поддержки предпринимателей, работодателей, а рабочая группа по занятости и трудовым отношениям определяет меры поддержки, которые будут предоставлены работникам. То есть, государство заявило о своей поддержке, господин Президент выделил из бюджета один миллиард манатов с учетом устранения негативных последствий коронавируса. И мы ожидаем от каждого из наших работодателей, что они категорически не допустят сокращений. Мы не должны допускать роста безработицы среди наших граждан".