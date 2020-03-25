«Ипек Йолу Сыгорта» поддержала инициативу Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Одна из ведущих страховых компаний в Азербайджане - «Ипек Йолу Сыгорта», в основном специализирующаяся на авиационном страховании, с целью предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) в стране и защиты здоровья граждан, присоединилась к инициативе, согласно рекомендациям Президента Ильхама Алиева о социальной солидарности, сообщает Trend.

Так, со стороны «Ипек Йолу Сыгорта» было выделено 100 000 манатов в Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом, созданным Указом Президента Ильхама Алиева 19 марта 2020 года.

С первых дней своей деятельности «Ипек Йолу Сыгорта» заняло особое место среди ведущих страховых компаний республики. Компания предлагает своим клиентам около 30-ти видов страховых продуктов, в том числе все виды авиационного страхования, страхование имущества, автомобилей, грузов, ответственности, строительно-монтажных рисков, страхование от несчастных случаев, электронных устройств и пр.

«Ипек Йолу Сыгорта» заявляет о своей солидарности с правительством и азербайджанским народом в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и призывает всех сплотиться и помочь в борьбе с пандемией.