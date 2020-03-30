Кабмин Азербайджана изменил порядок заключения договоров по воздушным перевозкам (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров внес изменения в «Порядок составления документов и заключения договоров по воздушным перевозкам в соответствии с законодательством и международными договорами, поддерживаемыми Азербайджаном», сообщает в понедельник Trend.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Порядок подготовлен для совершенствования системы организации воздушных перевозок и определяет правила составления документов и заключения договоров для осуществления воздушных перевозок в соответствии с законодательством и международными договорами, поддерживаемыми Азербайджаном, а также требования для авиакомпаний (перевозчиков), обладающих правом на пассажироперевозки, грузоперевозки и перевозки багажа, и других объектов гражданской авиации Азербайджана, привлеченных к этому процессу.

Согласно изменению, пассажироперевозки, грузоперевозки и перевозки багажа по маршрутам, установленным согласно межправительственным соглашениям, заключенным между договорившимися странами, будут осуществлять авиакомпании, назначенные соответствующими структурами сторон.

До настоящего времени пассажироперевозки, грузоперевозки и перевозки багажа по маршрутам, установленным согласно межправительственным соглашениям, заключенным между договорившимися странами, осуществляли авиакомпании, назначенные администрациями гражданской авиации сторон.

(Текст: Кямаля Сеидова)