В Азербайджане взносы за ОМС будут взиматься с 2021 года (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) и взимание взносов из заработной платы начнется в 2021 году, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство по ОМС.

Согласно информации, на пленарном заседании Милли Меджлиса 30 марта 2020 года были приняты изменения в четвертую статью закона "О медицинском страховании".

Согласно первому изменению, обязательное медицинское страхование будет поэтапно внедряться в административно-территориальных единицах страны в течение 2021 года.

Согласно второму изменению, до первого января 2022 года на сумму страховой премии, выплачиваемой работодателю и сотрудникам, работающим в негосударственном и ненефтяном секторах, действует 50 процентная скидка в размере до 8000 манатов в ежемесячный фонд оплаты труда. Это означает, что до первого января 2022 года с этой группы населения будет взиматься плата за ОМС от ежемесячного расчета фонда оплаты труда до 8000 манатов в размере одного процента, а свыше 8000 манатов в размере 0,5 процента. А с 2022 года взимание с заработной платы этой группы составит два процента от ежемесячного фонда оплаты труда в размере до 8000 манатов.

Согласно третьему изменению, сбор взносов на ОМС, за исключением страховых, применяемых к табачным изделиям, алкогольным и энергетическим напиткам, уплачиваемых за счет государственного бюджета, начнется с 1 января 2021 года.

Согласно четвертой поправке, в статье 15-10.1.5 закона от 2024 года предусмотрено ОМС в размере 48 процентов от минимальной месячной заработной платы по независимым плательщикам за календарный год.

Причиной внесения изменений в закон является мобилизация ряда государственных структур, в том числе сотрудников Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) и материальных ресурсов для борьбы с коронавирусной пандемией в стране. Сложившаяся в стране ситуация с коронавирусом требует, чтобы Агентство и TƏBİB, в том числе все медицинские учреждения и медработники были готовы к любой меняющейся санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, чтобы все их усилия были направлены на серьезную борьбу с вирусом.

Отметим, что в настоящее время ОМС применяется в 23 городах и районах Азербайджана (Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Шемаха, Исмаиллы, Агсу, Гобустан, Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Гейчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир, Мингечевир, Агдаш и Евлах).

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)