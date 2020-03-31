Таир Миркишили: Программы экономической поддержки основаны на среднесрочной и долгосрочной перспективе

БАКУ/Trend/ - Распространение пандемии коронавируса в мире, падение цен на нефть, и, в то же время, осуществление превентивных мер в стране для обеспечения здоровья граждан Азербайджана, естественно, не может не отразиться на субъектах бизнеса и экономики.

Об этом Trend заявил депутат Таир Миркишили.

По его словам, принимаются превентивные меры, такие как создание четырех рабочих групп, привлечение предпринимателей к выходу из этой ситуации с минимальным ущербом, а также разработка программы государственной поддержки граждан по минимизации негативного воздействия указанных процессов.

"Программы поддержки азербайджанского государства основываются на достаточно продуманной, средне и долгосрочной перспективе. Министерство экономики уже подготовило необходимые предложения в данном направлении. Эти программы будут охватывать около 600 тысяч человек. В целом, программа состоит из нескольких направлений. В основном планируется оказание прямой помощи около 304 тысячам наемным работникам. Именно в условиях применения ограничительных мер существуют определенные трудности, связанные с получением заработной платы таким количеством людей. Отмечу, что около 304 тысяч наемных работников составляют чуть больше 45 процентов сотрудников, занятых в ненефтяном секторе. В то же время, разрабатываются программы государственной поддержки около 292 тысячам индивидуальных предпринимателей. Поскольку особый карантинный режим привел к ограничению деятельности индивидуальных предпринимателей, особенно в сфере услуг.

Разработаны такие направления, как предоставление определенных преференций, связанных с налоговыми льготами, разработка механизма государственной поддержки кредитов, полученных предпринимателями от банков", - отметил депутат

Он также сказал, предусмотрены специальные положения, связанной с оплатой за обучение и ипотекой в программе государственной поддержки студентов.

"Кроме того, в данной программе поддержки отражены положения о льготах, которые будут предоставляться гражданам при оплате коммунальных услуг: "Основной месседж главы государства - в начале подготовить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы для защиты здоровья граждан, а затем разработать программы помощи предпринимателям и расширения предпринимательской деятельности в Азербайджане в последующие периоды. Уверен, предприниматели Азербайджана чувствуют поддержку главы государства".