Азербайджан полностью обеспечит потребность в медицинских масках за счет внутреннего производства (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - До настоящего времени Азербайджан импортировал медицинские маски, однако с запуском нового предприятия мы начнем сами обеспечивать себя масками.

Об этом во время пресс-тура на предприятии по производству медицинских масок сказал замминистра экономики Ниязи Сафаров, сообщает во вторник Trend.

По его словам, за две недели для предприятия были приобретены необходимое оборудование и сырье: «Здесь производятся медицинский спирт и средства дезинфекции».

Сафаров добавил, что инвестиционные расходы на создание предприятия составляют 3,9 миллиона манатов: «Специальные коробки для упаковки медицинских масок также местного производства. Они изготавливаются на предприятии, являющемся резидентом Балаханского промышленного парка. На предприятии создано более 30 новых рабочих мест».

Отметим, что на предприятии на первоначальном этапе ежедневно будут производиться 120 тысяч медицинских масок.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)