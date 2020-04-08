Ибрагим Мамедов: Медицинские маски в Азербайджане не подорожают
БАКУ/Trend/ - Медицинские маски в Азербайджане не подорожают.
Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
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