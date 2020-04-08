Микаил Джаббаров: Принятые программы направлены на сохранение рабочих мест и экономической активности (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, согласно Плану мероприятий, принятого Кабинетом министров с целью снижения негативного влияния на субъекты предпринимательства в связи с пандемией коронавируса, с сегодняшнего дня стартовала программа по возмещению ущерба, нанесенного предпринимателям и их работникам пандемией коронавируса. На первом этапе предусмотрено выплатить определенную часть зарплаты работникам, занятым в сферах, которые понесли убытки от коронавируса, оказать финансовую помощь частным и микро предпринимателям. Также с целью сохранения экономической активности предусмотрены налоговые льготы.

Программа, рассчитанная на предотвращение сокращения рабочих мест в пострадавших от коронавируса сферах экономики, охватит 300 тысяч работников, 42 тысячи работодателей, и помимо этого, около 300 тысяч частных или микро предпринимателей. Для этого определены понесшие ущерб сферы, а также соответствующие критерии. Государство выделило 215 миллионов манатов на сохранение зарплат наемных работников. Эта сумма будет разделена на две равные части, которые будут выплачены в апреле и мае. Поверх этих выплат также будут начислены и выплачены суммы в размере взносов по соцстрахованию. Основная задача заключается в обеспечении социальной защиты каждого работника.

Как сообщает в среду Trend, вопрос прокомментировал министр экономики Микаил Джаббаров. Он сообщил, что в качестве основного критерия при частичной выплате зарплаты работников будет взята среднемесячная зарплата в январе. Эта цифра равна 712 манатам. Зарплата каждого работника, размер которой ниже указанной, в полном размере будет выплачена предприятию государством. Для работника, получающего зарплату выше среднемесячной, верхний предел установлен в размере 712 манатов.

С сегодняшнего дня стартовала программа по выплате средств микро, а также частным предпринимателям. Государство выделило финансовую поддержку в размере 80 миллионов манатов 300 тысячам частных предпринимателей. Эта финансовая помощь относится к налогоплательщикам, которыми платили в 2019 году налоги, взносы по обязательной социальной страховке и страхованию по безработице.

Для ускорения процесса частные предприниматели обращаются посредством электронных кабинетов на Интернет-портале налогового управления, и средства, выделенные государством, перечисляются на банковские счета частных предпринимателей.

Министр экономики отметил, что размер средств, которые будут выплачены микро или частным предпринимателям, не будет ниже 250 манатов. Максимальный размер составит 5000 манатов. Многие частные предприниматели имеют наемных работников, и эти лица смогут воспользоваться государственной программой.

Наряду с этим, для сохранения экономической активности предпринимателям будут предоставлены налоговые льготы. На программы поддержки бизнес-кредитов выделено 1,5 миллиарда манатов. Предпринятые шаги – хорошая возможность для предпринимателей строить новые планы и развивать свой бизнес за этот период. Госструктуры будут оказывать необходимую поддержку для недопущения сокращения рабочих мест, снижения бизнес-потерь и после возобновления экономической деятельности в вышеуказанных направлениях.

Джаббаров сообщил, что этим меры по поддержке, принятые программы, кредитно-гарантийный механизм в сфере предпринимательства, законодательные инициативы в связи с налоговыми льготами направлены на сохранение экономической активности, и включают в себя базу и элементы для обеспечения экономического роста в стране в будущем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)