Ибрагим Мамедов: Медицинские маски в Азербайджане не подорожают (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Поскольку в Азербайджане растет производство медицинских масок о росте цен не может быть и речи.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, в стране выросла потребность в медицинских масках.

"В условиях рыночной экономики спрос определяет предложение. Ситуация в стране показывает, что цены могут вырасти. Однако, государство делает все возможное, чтобы этого не случилось. Поэтому не может быть и речи о росте цен. Чтобы отрегулировать это, следует увеличить производство. К тому же, от нас требуется оставаться дома в условиях особого режима карантина. Если оставаться дома, потребность в масках и спирте снизится. Если снизится спрос, то и цены не вырастут. В настоящее время государство делает все, чтобы цены на спирт и медицинские маски не поднялись», - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)