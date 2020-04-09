В прошлом году в Азербайджане приостановлено строительство 648 объектов

БАКУ /Trend/ - Госагентство по контролю безопасности в строительстве провело проверки на 8635 объектах, строительство которых велось физическими и юридическими лицами, в результате которых было принято решение о его приостановлении на 648 из них.

Об этом говорится в отчете Кабмина по итогам 2019 года, сообщает в четверг Trend.

В отчете говорится, что в 2019 году было дано разрешение на строительство 141-го и ввод в эксплуатацию 43-х объектов.

В связи с устранением последствий землетрясения, произошедшего 5 и 6 февраля 2019 года, было завершено строительство частных домов, из которых 175 -в Шамахы , Агсу – 223, Исмаиллы – 106 (всего 504 частных домов), 44 квартир в четырехэтажном, 20 квартир и 110 – в пятиэтажных зданиях в Шамахы, а также реконструкция 1708 домов. В настоящее время продолжается строительство 76 частных домов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )