Минэкономики Азербайджана начало программу финподдержки предпринимателей и наемных работников, пострадавших от Covid-19 (ВИДЕО) (версия 3)

Экономика 9 апреля 2020 23:10 (UTC+04:00)
Минэкономики Азербайджана начало программу финподдержки предпринимателей и наемных работников, пострадавших от Covid-19 (ВИДЕО) (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана начало программу финансовой поддержки предпринимателей и их наемных работников, пострадавших от коронавирусной пандемии, в соответствии с Планом мероприятий, принятым Кабинетом Министров с целью снижения негативного воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на субъекты предпринимательства.

Как сообщает Trend, начальник Главного управления экономического анализа и учета Министерства налогов Натиг Ширинов прокомментировал правила обращения и механизмы передачи средств в связи с оказанием финансовой поддержки.

Ширинов отметил, что в целях оказания финансовой поддержки субъектам предпринимательства, деятельность которых ограничена в областях, пострадавших от пандемии, государством осуществляются комплексные меры. В рамках этих мер предусмотрено предоставление этим предпринимателям налоговых льгот и отпусков, снижение их бремени по социальным страховым взносам, выплата части заработной платы наемным работникам предпринимателей за счет выделенных государством средств, а индивидуальным (микро) предпринимателям - оказание прямой финансовой поддержки.

Министерством экономики разработано и сдано в эксплуатацию с восьмого апреля ПО для облегчения обращения субъектов предпринимательства. Начиная с девятого апреля, за финансовой поддержкой обратилось более 1000 юридические лиц и более 600 индивидуальных предпринимателей с совокупностью более чем 10 853 наемных работников.

Ширинов также проинформировал о порядке и механизмах подачи обращений. Было сообщено, что на сайте Электронного налогового управления создан специальный отдел по оказанию финансовой поддержки по сферам, пострадавшим от пандемии.

При подаче электронного заявления через личный кабинет, реестр и учетные данные налогоплательщика заполняются программой автоматически. Это сведения о налоговом органе, в котором зарегистрирован налогоплательщик, его ИНН, данные об активном банковском счете, сведения о численности работников на первое марта и на дату обращения. проверка автоматически введенных программой данных осуществляется, после того, как в систему будет вручную включена информация о пострадавшей от пандемии отрасли и количестве работающих в данной сфере работников, а также в каком банке выплачиваются средства.

Во время этих проверок система может обнаружить ряд несоответствий. Например, может показаться, что заявитель проводит операции с рискованными налогоплательщиками. Резкое снижение численности работников по сравнению с датой обращения, указанной на 1 марта, может быть вызвано тем, что банковский счет не активен. В этом случае система получает от предпринимателя соответствующие сообщения. В связи с устранением несоответствий в учетных данных предприниматель может внести соответствующие поправки и обратиться повторно.

После прохождения всех этапов проверки подготовленные данные реестра отправляются в Министерство финансов в течение одного дня. Посредством открытого в Министерстве финансов транзитного счета будет обеспечена выплата средств на банковский счет, указанный в обращении предпринимателя.

Ширинов также разъяснил вопросы, связанные с суммой выплачиваемых средств. По его словам, в процессе выплаты средств наемным работникам в качестве основного критерия была взята сумма среднемесячной заработной платы по стране на конец января по Госкомстату (712 манатов) . Если ежемесячная заработная плата наемных работников меньше 712 манатов, то им будет обеспечена фактическая заработная плата, полученная ранее, если же выше, то средства в размере 712 манатов будут выплачены каждому наемному работнику. Даже при наличии у данного предпринимателя задолженности по налогам или социальному страхованию в госбюджет, будет обеспечен возврат заказов от банков для доставки целевых средств до адресата.

Выплата заработной платы наемным работникам, работающим в районах, пострадавших от пандемии, будет осуществляться в равных долях в течение двух месяцев.

Ширинов подчеркнул, что работодатели не должны забывать и о своей социальной ответственности. Поддержка оплаты труда наемных работников осуществляется государством в адресном порядке. Средства должны выплачиваться только по назначению, в виде заработной платы работникам. На счет предпринимателя также обеспечивается перечисление заработной платы наемным работникам, а также отчислений на социальное страхование для продолжения сбора средств на их личном социальном страховании. Средства должны использоваться только по назначению, в противном случае они будут возвращены в государственный бюджет и в отношении ответственных лиц будут приняты соответствующие меры.

В разработанном ПО создано шесть разделов, связанных с обращением индивидуальных (микро) предпринимателей. Индивидуальные (микро) предприниматели также могут подать заявку через свои личные кабинеты в Налоговом управлении интернета, используя соответствующие подразделы. При этом, как уже упоминалось выше, часть соответствующей информации заполняется системой в электронном виде. Это название налогового органа, в котором предприниматель зарегистрирован, его ИНН и данные об активных банковских счетах.

Со стороны предпринимателя к обращению прилагается информация о соответствующем налоговом режиме. Так, если индивидуальные (микро) предприниматели будут работать в одном из четырех налоговых режимов, им будет обеспечена выплата средств. К таким режимам относятся деятельность предпринимателя в упрощенном налоговом режиме по двухпроцентной ставке, занятие перевозочной деятельностью на основе отличительного знака, деятельность с фиксированной налоговой квитанцией, а также деятельность в режиме подоходного налога, если оборот не превышает 200 тысяч манатов в течение 12 месяцев.

Предприниматель выбирает в системе один из этих налоговых режимов и вводит банковский счет, к оплате. После этого происходит обработка данных, заполненных системой, и в этом случае со стороны системы также могут быть обнаружены несоответствия. Несоответствия могут быть в основном между выбранным предпринимателем налоговым режимым с данными в учете или связаны с отсутствием активного банковского счета или неуплатой в государственный бюджет в 2019 году. При обнаружении несоответствия предпринимателю направляется соответствующее сообщение. Если при заполнении данных возникают несоответствия между данными реестра, содержащимися в учетно-базовой информации, и данными, которые заполняет предприниматель, предпринимателю предоставляется возможность уточнить и повторно применить эти данные. Таким образом, после принятия обращения системой проходит соответствующую обработку и в течение дня направляется в Министерство финансов, чтобы обеспечить выплату средств с соответствующего транзитного счета на указанный предпринимателем банковский счет.

Размер выплат индивидуальным микропредпринимателям составляет минимум 250 манатов. Если выплаты предпринимателя в 2019 году составят до 250 манатов, то предпринимателю будет выплачено 250 манатов. Если налоговые платежи будут большего размера, сумма средств, уплаченных предпринимателям, может составить до 5000 манатов.

Ширинов отметил, что по указанным параметрам с девятого апреля электронная система Министерства экономики и соответствующее программное обеспечение полностью готовы к приему массовых обращений. Начальник управления особо отметил, что предприниматели, работающие только в областях, определенных Кабинетом Министров, и пострадавшие от пандемии, должны обратиться за финансовой поддержкой.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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