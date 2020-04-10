Агентство по развитию МСБ Азербайджана и сеть супермаркетов Rahat реализуют социальную инициативу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - К социальным инициативам, проводимым для поддержки мер борьбы с пандемией коронавируса в стране, присоединились Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и сеть супермаркетов Rahat, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках кампании #evdəqal по инициативе Агентства и сети супермаркетов Rahat началась раздача повседневных потребительских товаров 200 малообеспеченным семьям в Баку.

Повседневные потребительские товары доставляются сотрудниками Агентства и волонтерами МСБ.

Поддержка, оказываемая предпринимателями малообеспеченным семьям и одиноким пожилым людям, исходит из социальной ответственности представителей бизнеса, и в то же время является примером национальной солидарности и традиции благотворительности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)