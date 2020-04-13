Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО)

Экономика 13 апреля 2020 18:26 (UTC+04:00)
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - «Дочерняя» компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО «ADY Contаiner» - продолжает работы по борьбе с пандемией коронавируса, в рамках которой с сегодняшнего дня начинается эксплуатация судна типа Feeder (фидерные суда).

Об этом сказал журналистам директор ООО «ADY Contаiner» Натиг Джафаров, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, этим судном вместимостью 120 TEU из Турции через Азербайджан будут транспортироваться контейнерные грузы в страны Средней Азии: «Фидерное судно, предусмотренное для участия в грузоперевозках через Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан, будет работать один раз в неделю. Если объем грузов увеличится, то судно можно использовать дважды в неделю. Наряду с "ADY Contаiner" процесс поддерживают ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» и логистический центр Турции».

Джафаров добавил, что на следующем этапе поезда из стамбульского порта Дериндже и Мерсинского порта на судах будут доставляться в Бакинский порт, а отсюда отправляться в Среднюю Азию.

Директор ООО в заключение добавил, что пока использование этих судов считается мерой по уменьшению негативного влияния пандемии на сферу грузоперевозок. По мере продолжения процесса контейнеризации использование судна будет систематическим».

Отметим, что фидерным называется малотоннажное судно, способное ходить на короткие расстояния между портами, как правило, одного бассейна или осуществлять доставку контейнеров от/до порта погрузки на океанское судно.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан приступает к использованию фидерных судов (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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