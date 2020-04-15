В Джалилабаде приступили к сбору картофеля и клубники (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Джалилабадском районе приступили к сбору раннего картофеля и клубники.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, министр сельского хозяйства Инам Керимов посетил картофельные и клубничные поля в Джалилабадском районе, а также наблюдал за сбором урожая.

Было отмечено, что в настоящее время в регионах страны приступили к сбору раннего картофеля и клубники. Проведенные наблюдения показывают, что урожайность будет выше по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что джалилабадские фермеры поставляют картофель как на внутренний рынок, так и в страны СНГ. Фермеры сообщают, что проблем с транспортировкой и экспортом продукции нет, а также, что в этом году они заработают на экспорте картофеля больше, чем в прошлом году.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)