В Баку проводится ремонт ряда дорог и улиц
БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения удобства пассажироперевозок Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана ведутся ремонтные работы определенных улиц и дорог города, сообщили Trend в агентстве.
По данным источника, ремонтные работы ведутся на основании обращения Бакинского транспортного агентства (БТА), занимающегося регулярными автобусными пассажироперевозками на территории семи районов города Баку, а также в Абшеронском районе.
Ремонтные работы ведутся в следующих направлениях Баку: Гарадаг, Сабунчу, Бинагади, Хатаи, Сабаиль, Сураханы, Хазар и на Абшероне по 26 маршрутам на 40 улицах и дорогах.
Площадь асфальтирования этих дорог и улиц в целом составляет порядка 1 500 квадратных метров.
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