Штаты Среднего Запада США создали коалицию по перезапуску экономики

Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило издание The Hill.

К альянсу присоединились губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Огайо Майк Деуайн, губернатор Индианы Эрик Холкомб, губернатор Кентукки Энди Бешэр, губернатор Висконсина Тони Иверс и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Губернаторы штатов отметили, что будут принимать решения по возобновлению экономической деятельности, основываясь на данных о выявлении новых случаев заражения COVID-19 и случаев госпитализации, о возможностях тестирования и отслеживания того, с кем контактировали инфицированные. Также будут учитываться способность системы здравоохранения каждого штата справиться с лечением пациентов после отмены ограничений и масштабы мер социального дистанцирования на рабочих местах.

Губернаторы подчеркнули, что создание такой коалиции не означает, что штаты "одновременно предпримут одинаковые шаги" по восстановлению экономики.

Коалиция губернаторов этих штатов является уже третьей подобной коалицией в стране. Ранее такие коалиции были созданы губернаторами на западном побережье США и на северо-востоке страны, напоминает The Hill.

Издание также указывает, что президент США Дональд Трамп не собирается навязывать губернаторам штатов сроки возобновления работы секторов экономики, закрытых в рамках борьбы против распространения коронавируса.