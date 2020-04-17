Штаты Среднего Запада США создали коалицию по перезапуску экономики

Экономика 17 апреля 2020 03:37 (UTC+04:00)
Штаты Среднего Запада США создали коалицию по перезапуску экономики

Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило издание The Hill.

К альянсу присоединились губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Огайо Майк Деуайн, губернатор Индианы Эрик Холкомб, губернатор Кентукки Энди Бешэр, губернатор Висконсина Тони Иверс и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Губернаторы штатов отметили, что будут принимать решения по возобновлению экономической деятельности, основываясь на данных о выявлении новых случаев заражения COVID-19 и случаев госпитализации, о возможностях тестирования и отслеживания того, с кем контактировали инфицированные. Также будут учитываться способность системы здравоохранения каждого штата справиться с лечением пациентов после отмены ограничений и масштабы мер социального дистанцирования на рабочих местах.

Губернаторы подчеркнули, что создание такой коалиции не означает, что штаты "одновременно предпримут одинаковые шаги" по восстановлению экономики.

Коалиция губернаторов этих штатов является уже третьей подобной коалицией в стране. Ранее такие коалиции были созданы губернаторами на западном побережье США и на северо-востоке страны, напоминает The Hill.

Издание также указывает, что президент США Дональд Трамп не собирается навязывать губернаторам штатов сроки возобновления работы секторов экономики, закрытых в рамках борьбы против распространения коронавируса.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Штаты Среднего Запада США создали коалицию по перезапуску экономики
Штаты Среднего Запада США создали коалицию по перезапуску экономики
Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений
Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений
Разведка США проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Китае
Разведка США проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Китае
Loading Bars
Лента новостей
Штаты Среднего Запада США создали коалицию по перезапуску экономики Экономика 03:37
В Румынии чрезвычайное положение продлевается еще на месяц Европа 03:09
Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений США 02:51
Разведка США проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Китае США 02:29
Макрон призвал к тесной координации с ВОЗ в борьбе с коронавирусом Европа 02:11
Трамп предложил губернаторам штатов самостоятельно снимать санитарные ограничения США 01:55
Мария Шарапова продаст ракетку на аукционе, чтобы помочь врачам, борющимся с коронавирусом Россия 01:43
S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% Финансы 01:33
США закупают у Ford и GE 50 тыс. аппаратов ИВЛ за $336 млн Бизнес 01:30
Саудовская Аравия выделит $500 млн на борьбу с коронавирусом Арабские страны 01:29
Президент Бразилии уволил министра здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса Другие страны 01:24
Биржевые индексы в Нью-Йорке к закрытию сессии показали позитивную динамику Финансы 01:18
Решение о проведении Открытого чемпионата США по теннису будет принято в июне Спорт 01:05
Чемпионат Австрии по футболу может возобновиться в середине мая Спорт 00:53
Снимок с протестов в Судане стал фотографией года по версии World Press Photo Другие страны 00:45
Президент Франции считает, что для ЕC из-за коронавируса наступил момент истины Европа 00:27
Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 76 тысяч В мире 00:05
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю искреннюю благодарность Грузии, с которой нас объединяют исторически сложившиеся добрососедские связи (ФОТО) Политика 00:02
Центр Гейдара Алиева поддержал Всемирную Организацию Здравоохранения (ВИДЕО) Политика 16 апреля 23:51
Facebook продлила до конца мая режим работы из дома для большинства сотрудников ИКТ 16 апреля 23:47
В Туркменистане растет объем добытой нефти Энергетика 16 апреля 23:21
МИД Азербайджана поблагодарил Грузию за солидарность Политика 16 апреля 23:18
Узбекистан запустил проект по строительству фотоэлектрической станции Энергетика 16 апреля 23:15
В Баку задержан председатель муниципалитета Общество 16 апреля 23:04
Глава МИД Британии пообещал Пекину "сложные вопросы" Лондона после пандемии Европа 16 апреля 22:58
Венгерская Mol Group завершила сделку по купле-продаже доли в азербайджанских проектах Энергетика 16 апреля 22:57
Умер сыгравший шерифа в "Рэмбо" актер Брайан Деннехи Звёздный мир 16 апреля 22:43
Министерство юстиции Азербайджана зарегистрировало еще две политические партии Политика 16 апреля 22:37
Hilton объявила о приостановке работы почти 16% своих отелей в мире из-за пандемии Туризм 16 апреля 22:25
Коронавирус выявили во всех регионах России Россия 16 апреля 22:10
Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 108,8 тыс. Европа 16 апреля 22:07
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 125 человек Турция 16 апреля 22:06
Али Гусейнли: Регистрация новых политических партий послужит совершенствованию политической системы в стране Политика 16 апреля 21:58
Белый дом утверждает, что лидеры G7 призвали к реформе ВОЗ США 16 апреля 21:55
Вугар Байрамов: Решения, принятые в Азербайджане по карантинному режиму, связаны с масштабами распространения коронавируса Экономика 16 апреля 21:47
Число получателей адресной социальной помощи увеличилось Общество 16 апреля 21:42
В Грузии полностью запрещают передвижение легковых автомашин Грузия 16 апреля 21:20
Календарь сезона "Формулы-1" 2020 года может существенно измениться Спорт 16 апреля 21:20
Финал футбольной Лиги чемпионов пройдет 29 августа Спорт 16 апреля 21:11
Власти Великобритании продлили общенациональный карантин на три недели Европа 16 апреля 21:07
"Дочка" «КазМунайГаз» привлечет работы по проектированию электростанций Тендеры 16 апреля 21:02
SOFAZ обнародовал показатели активов в первом квартале 2020 года Энергетика 16 апреля 20:55
В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано еще свыше 19 тыс. лицам Общество 16 апреля 20:52
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям оказана помощь (ФОТО) Общество 16 апреля 20:33
Грузия продлила приостановку авиасообщения до 10 мая Транспорт 16 апреля 20:20
ОПЕК понизил прогноз нефтедобычи в Казахстане в 2020 г. Энергетика 16 апреля 20:17
SOFAZ о дохода в бюджет за первый квартал 2020 года Энергетика 16 апреля 20:12
Агентство ОМС Азербайджана выделило свыше 42 млн манатов на здравоохранение Финансы 16 апреля 20:06
Минэкономики Азербайджана предупредило бизнес-субъектов о недопустимости сокращенй Экономика 16 апреля 19:51
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит онлайн-курсы для предпринимателей, пострадавших от пандемии Бизнес 16 апреля 19:45
SOFAZ обнародовал показатели расходов бюджета за первый квартал 2020 года Финансы 16 апреля 19:42
Посол Франции в Азербайджане направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо Политика 16 апреля 19:40
Во многих больницах мира нехватка мест, пациентов размещают прямо на полу - обращение Тарлана Шахбази из Польши (ВИДЕО) Социум 16 апреля 19:38
В рамках акции Фонда Гейдара Алиева "Мы сильны вместе" будут розданы свыше 100 тыс. подарков (ФОТО) Общество 16 апреля 19:28
От коронавируса скончался чилийский писатель Луис Сепульведа Социум 16 апреля 19:20
В Азербайджане еще для 20 тыс. безработных перечислена единовременная выплата Общество 16 апреля 19:12
Истребитель ВВС Казахстана потерпел крушение Казахстан 16 апреля 19:12
"Карабах шикестеси" представлена в виртуальном формате (ВИДЕО) Культура 16 апреля 19:00
В Азербайджане предпринимателям, пострадавшим от пандемии, перечислено почти 47 млн манатов Финансы 16 апреля 18:22
В Азербайджане отменены 170 тысяч разрешений, противоречащих правилам - Госагентство Общество 16 апреля 18:20
В Грузии запущено специальное мобильное приложение STOP COVID Грузия 16 апреля 18:14
В азербайджанском саду… Оно нежней твоих красивых кос? (ВИДЕО) Культура 16 апреля 18:14
«Туркменстандартлары» объявляет тендер на закупку лабораторного оборудования Тендеры 16 апреля 18:12
Швейцария начнет ослабление ограничений в связи с коронавирусом Европа 16 апреля 18:11
Британия не будет продлевать переходный период после Brexit из-за пандемии Европа 16 апреля 18:08
Туркменистан и Афганистан обсудили вопрос строительства железнодорожной ветки Транспорт 16 апреля 18:04
Великобритания стала шестой страной с более чем 100 тыс. случаев заражения коронавирусом Европа 16 апреля 18:03
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане в 2020 году Энергетика 16 апреля 17:57
Бабек Гусейнов: В Азербайджане осуществлены единовременные выплаты гражданам Общество 16 апреля 17:57
Власти Азербайджана идут на беспрецедентные расходы для недопущения массового заражения людей - российский политолог Политика 16 апреля 17:53
Хикмет Гаджиев: Среди дипработников Азербайджана за рубежом случаи инфицирования коронавирусом не зафиксированы Политика 16 апреля 17:52
В Азербайджане увеличится производство водоизоляционных материалов и герметизирующей продукции Бизнес 16 апреля 17:51
Среди активистов диаспоры Азербайджана выявлены случаи инфицирования коронавирусом - Фуад Мурадов Общество 16 апреля 17:47
В Иране будут введены в эксплуатацию 9 паровых установок для ТЭС Энергетика 16 апреля 17:34
Фуад Мурадов: В связи с коронавирусом к нам обратились свыше 5 тысяч граждан Азербайджана из 47 стран Общество 16 апреля 17:34
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае Общество 16 апреля 17:32
Хикмет Гаджиев: На погранично-пропускных пунктах произошли случаи нарушения режима карантина Общество 16 апреля 17:30
Узбекско-корейское предприятие объявило тендер на приобретение ножей для экструдера Тендеры 16 апреля 17:25
В Азербайджане продлен срок соцпомощи, истекающий в марте Общество 16 апреля 17:25
Азербайджанский завод о разработке новых видов офисной мебели в текущем году Бизнес 16 апреля 17:24
Хикмет Гаджиев: В Азербайджане санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем (ВИДЕО) Общество 16 апреля 17:20
В Казахстане приняты дополнительные меры для преодоления последствий пандемии коронавируса Бизнес 16 апреля 17:19
Условия режима карантина в Азербайджане могут быть смягчены только постепенно - главный инфекционист Общество 16 апреля 17:11
В Азербайджане выявлены 30 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 56 человек, скончались двое - Оперативный штаб Общество 16 апреля 17:10
Азербайджан и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере спутниковых услуг ИКТ 16 апреля 17:08
Apple меняет цены на приложения в App Store на территории Узбекистана Финансы 16 апреля 17:06
Индекс потребительских цен в Азербайджане вырос Финансы 16 апреля 16:58
«Алматинские электрические станции» в Казахстане закупят трубы Тендеры 16 апреля 16:51
ЕБРР вновь выделит Узбекистану средства на поддержку торгового финансирования Финансы 16 апреля 16:42
Денежный приз за графический дизайн - новый конкурс в Азербайджане Культура 16 апреля 16:42
Исполнители мейханы "Давай, до свидания" госпитализированы в Краснодаре Социум 16 апреля 16:33
Беларусь на неделе ожидает пробную партию экспресс-тестов на антитела к COVID-19 Европа 16 апреля 16:30
Директор парка в Сумгайыте оштрафован за пересадку деревьев без разрешения Общество 16 апреля 16:30
Севиль Микаилова: Сохранение макроэкономической стабильности является основным приоритетом в предстоящий период Политика 16 апреля 16:22
Эльман Рустамов назначен главой Центрального банка - Распоряжение Политика 16 апреля 16:17
Госкомитет таможни АР об изменении таможенных пошлин на импорт в 2020 году Экономика 16 апреля 16:15
Туркменистан и Грузия обсудили важность реализации проекта «Каспийское море–Чёрное море» Транспорт 16 апреля 16:10
В Казахстане зафиксировано сокращение объема транспортировки нефти Энергетика 16 апреля 16:04
Таможенники оказали помощь еще 80 семьям в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Общество 16 апреля 16:04
Севиндж Гусейнова: Реализация соцпакета помощи станет серьезным подспорьем для граждан в период карантина и пандемии Политика 16 апреля 16:01
Все новости