В Хачмазском центре развития МСБ началось дистанционное обучение корпоративному праву

БАКУ/Trend/ - Хачмазский центр развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства развития МСБ продолжает работать удаленно в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Trend в Агентстве, 17 апреля в Хачмазском центре началось дистанционное обучение корпоративному праву. Тренинг с участием субъектов среднего и малого бизнеса, действующих в Губа-Хачмазском экономическом районе, продлится четыре дня.

В рамках тренинга, субьекты МСБ будут подробно информированы о трудовом праве, создании коммерческих структур, ликвидации и реорганизации компании, управлении и других вопросах.

Предприниматели, желающие принять участие в тренинге «Корпоративное право», могут обратиться в Хачмазский центр развития малого и среднего бизнеса по телефону/Whatsapp: (+99455) 222 15 04 (контактное лицо - Рауф Алиев) и e-mail: khachmazkobim@gmail.com.