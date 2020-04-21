Десятки тысяч налогоплательщиков обратились за финансовой поддержкой - Минэкономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", по выплате определенной части заработной платы наемных работников обратились 18 260 налогоплательщиков, а для получения финансовой поддержки 48 659 частных (микро) предпринимателей, в целом 66 919 налогоплательщиков, занятых в пострадавших от пандемии областях экономики, сообщили во вторник Trend в министерстве экономики.

Было отмечено, что обращения, поступившие от 15 385 предпринимателей по выплате части заработной платы 151 198 наемных работников, рассмотрены, утверждены и переданы в министерство финансов для перечисления назначенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Обращения других налогоплательщиков находятся на стадии рассмотрения. Объем финансовой поддержки по утвержденным на сегодняшний день обращениям составляет 68,05 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусматривается выплатить на первом этапе составляет 34,02 миллиона манатов. На 20 апреля Государственное казначейское агентство министерства финансов обеспечило перечисление средств в размере 31,4 миллиона манатов 13 722 налогоплательщикам по зарплатам 138 422 наемных работников.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступило 48 659 обращений, 45 002 котрых утверждены и представлены Минфину для перечисления выделенных финансовых средств на банковские счета налогоплательщиков. Объем финансовой помощи по утвержденным обращениям составляет 32,6 миллиона манатов. На 20 апреля Государственное казначейское агентство минфина обеспечило перечисление средств в размере 26,71 миллиона манатов 35 223 частными (микро) предпринимателям.

В министерстве отметили, что информация о результатах подачи заявок в рамках программы финансовой поддержки и перевода средств на банковский счет отправляется в виде уведомлений в электронные кабинеты налогоплательщиков в интернет-налоговом управлении (www.e-taxes.gov.az) и на сотовые телефоны в виде SMS. По возникающим вопросам налогоплательщики могут обращаться в колл-центр “195” Государственной налоговой службы и местные налоговые органы, где они состоят на учете.

Отметим, что по следующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами и ответами на них и другой полезной информацией:

министерство экономики:https://bit.ly/3ecjpJq

Государственная налоговая служба при министерстве экономики: https://bit.ly/34CBkEw

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)