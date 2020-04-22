Трамп считает "открытие экономики" США лучшим способом стабилизировать ситуацию с нефтью

Президент США Дональд Трамп считает, что возобновление экономической активности в США является лучшим инструментом для стабилизации ситуации с нефтью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самый мощный инструмент - открыть нашу страну", - сказал Трамп в понедельник на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

20 апреля стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые достигла на Нью-Йоркской товарной бирже отрицательных показателей в свете опасений относительно возможной нехватки места в хранилищах. Цена поставок энергоносителя в мае упала до минус $40. Вместе с тем стоимость поставок в июне колебалась на уровне примерно $20 за баррель.