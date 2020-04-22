Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО)

Экономика 22 апреля 2020 13:46 (UTC+04:00)
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями главы государства продолжаются работы по обеспечению реконструкции дорожной инфраструктуры, сообщили Trend в среду в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана

Так, согласно информации, реконструирован 2,5-километровый участок автомобильной дороги Масазыр-Новханы. В рамках ремонтно-восстановительных работ пробы грунта на этой дороге впервые были исследованы на влажность, плотность и другие параметры. Новое асфальтобетонное покрытие было уложено здесь на площади 30 тысяч квадратных метров. В то же время определенные участки дороги были усилены специальным грунтом.

На последующем этапе здесь были установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Все работы проводились под контролем руководства Госагентства автомобильных дорог.

Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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