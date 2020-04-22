Реконструирован участок автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями главы государства продолжаются работы по обеспечению реконструкции дорожной инфраструктуры, сообщили Trend в среду в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана

Так, согласно информации, реконструирован 2,5-километровый участок автомобильной дороги Масазыр-Новханы. В рамках ремонтно-восстановительных работ пробы грунта на этой дороге впервые были исследованы на влажность, плотность и другие параметры. Новое асфальтобетонное покрытие было уложено здесь на площади 30 тысяч квадратных метров. В то же время определенные участки дороги были усилены специальным грунтом.

На последующем этапе здесь были установлены новые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.

Все работы проводились под контролем руководства Госагентства автомобильных дорог.