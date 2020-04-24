Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

Экономика 24 апреля 2020 21:27 (UTC+04:00)
Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это замечательно для малого бизнеса и для рабочих", - приводит слова американского лидера на церемонии подписания пресс-пул президента.

Ранее законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Законопроектом предусмотрено выделение свыше $300 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще 60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предполагается направить 75 млрд больницам и 25 млрд - на программу тестов для выявления коронавируса.

Предыдущий пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане
Граждане Грузии возвращаются из Кувейта спецрейсом
Граждане Грузии возвращаются из Кувейта спецрейсом
Обнародован объем автомобильных грузоперевозок в Казахстане
Обнародован объем автомобильных грузоперевозок в Казахстане
Loading Bars
Лента новостей
Правительство Грузии окажет содействие банковскому сектору Финансы 21:56
Возобновление обучения в школах зависит от эпидемиологической ситуации - Замминистра Общество 21:45
Рамин Байрамлы: Рассматриваются вопросы, связанные с передвижением транспортных средств в Азербайджане Общество 21:37
Трамп подписал законопроект о новом пакете экономических мер объемом почти $500 млрд Экономика 21:27
Бельгия приступит к первой фазе отмены карантина с 11 мая Европа 21:19
Неделя торгов на Миланской бирже завершилась падением основного индекса Финансы 21:16
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 109 человек Турция 21:08
Граждане Грузии возвращаются из Кувейта спецрейсом Транспорт 20:56
Казахстан повысит квоты на экспорт муки и пшеницы Бизнес 20:54
Правительство Грузии поможет бизнесу Бизнес 20:51
В Азербайджане около 3 тысяч лиц находятся на карантине в домашних условиях Общество 20:43
В Грузии будет оказываться помощь социально уязвимым семьям Бизнес 20:40
Виктор Гасымов: Распространение коронавирусной инфекции в Азербайджане все еще продолжается Общество 20:23
Виктор Гасымов: В Азербайджане порядка 300 медработников заразились коронавирусом Общество 20:20
Казахстан и Оман отменили визовые требования для владельцев диппаспортов Туризм 20:18
В Азербайджане разрабатываются инструкции для снижения плотности пассажиропотока в общественном транспорте Общество 20:12
В Азербайджане будет снижена налоговая и административная нагрузка налогоплательщиков Экономика 20:02
В Азербайджане обнародованы возрастные показатели скончавшихся от коронавируса Общество 19:49
Рамин Байрамлы: После полной отмены карантина вероятна вторая волна инфицирования Общество 19:47
Рамин Байрамлы: Больницы модульного типа откроются в кратчайшие сроки Общество 19:27
Обнародован объем автомобильных грузоперевозок в Казахстане Транспорт 19:22
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Хорватии Политика 19:15
Самая замечательная азербайджанская семейная пара: Ничего, выдержим и это испытание! (ВИДЕО) Социум 19:09
Арзу Нагиев: Нецелесообразно призывать на военную службу в Азербайджане лиц, употребляющих наркотические средства Общество 19:06
ООО «Газахский цементный завод» объявлено лауреатом премии THE BIZZ Business Excellence Award, которую проведет World Confederation of Businesses в этом году Экономика 19:06
В Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана прошел брифинг Общество 19:02
Прошла онлайн-панель международной рабочей группы "Бакинский процесс" (ВИДЕО) Социум 18:48
В Туркменистане строят новое предприятие по производству ковров Бизнес 18:40
Начата выдача микрокредитов на развитие сельского хозяйства (ФОТО) Экономика 18:35
В связи с зарплатами в муниципальных органах будет сделано обращение в Оперативный штаб Политика 18:28
В отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведены командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:22
Обнародованы финансовые итоги деятельности страховых компаний Азербайджана за 2019 год Экономика 18:14
ЗАО “AzerGold” и его подрядчики провели акцию поддержки населения отдаленных деревень (ФОТО) Общество 18:05
Определились руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Политика 18:05
Текстильное предприятие Азербайджана о планах производства трикотажной продукции Бизнес 18:01
Сегодня высота волн на Нефтяных камнях достигала 3,5 метра Общество 17:59
Сотрудники АМИ Trend избраны главами Рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Политика 17:53
Обнародован объем экспорта бензола и параксилола из Казахстана Энергетика 17:51
Трамп вновь не использовал слово "геноцид" в заявлении касательно событий 1915 года Турция 17:44
Азербайджанская промышленно-строительная корпорация о планах производства и экспорта в текущем году Бизнес 17:38
Комплекс мер, принятых руководством Азербайджана, направлен на всестороннее улучшение ситуации в стране - зарубежные эксперты Политика 17:36
Расширяются условия предоставления разрешения на временное проживание в Азербайджане иностранцев и лиц без гражданства Политика 17:33
В Узбекистане замедлились темпы роста ВВП на душу населения Финансы 17:30
Граждане Азербайджана освобождаются от уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства Политика 17:29
Число привлеченных к оплачиваемым общественным работам в Азербайджане достигло 54 тысяч человек (ФОТО) Общество 17:26
Утверждено очередное соглашение между Азербайджаном и Украиной - Указ Политика 17:26
В Азербайджане часть штрафов за нарушение ПДД будет перечисляться в госбюджет Общество 17:25
Ежедневные молитвы месяца Рамазан (Рамадан) на азербайджанском, русском и арабском Социум 17:19
Для туриндустрии Азербайджана разработана новая программа Туризм 17:16
Курсанты ВС Азербайджана выполняют упражнения на тренажерах бронетехники (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:15
Грузия обнародовала этапы снятия ограничений в стране Бизнес 17:13
Иран увеличивает импорт автомобилей из Турции Турция 17:06
AzFinance о результатах первой РЕПО-операции по акциям на Бакинской фондовой бирже Финансы 17:05
BİRLink продолжит усиленно контролировать нагрузки на сеть и рост трафика ИКТ 17:05
Ашхабадский филиал Нацбанка Пакистана объявляет тендер на проведение аудита Тендеры 16:46
Онлайн-бесприданница в Баку Культура 16:44
В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса Европа 16:42
Техническое обновление казахстанского авиаперевозчика отсрочено до возобновления воздушного сообщения Транспорт 16:41
В Азербайджане повышается ответственность грузоотправителей Экономика 16:41
Азербайджан по борьбе с распространением коронавируса предпринял взвешенные меры - российский эксперт Политика 16:40
Крупное предприятие Азербайджана о планах производства металлоконструкции в текущем году Бизнес 16:37
В Конфедерации организаций предпринимателей обсудили предложения по налоговым льготам Бизнес 16:24
Ханде Харманджы: В 95% случаев медицинские маски используются неправильно Общество 16:21
В Азербайджане установлены новые требования, связанные с производственными и бытовыми Общество 16:20
В Азербайджане увеличен первичный уставной фонд Центра социальных исследований - Указ Политика 16:16
В минтруда Азербайджана создается подсистема «военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование» - Указ Политика 16:15
Азербайджанская компания о ходе строительства жилого объекта в центре Баку Строительство 16:12
В Азербайджане принято решение смягчить часть ограничений с 27 апреля – Оперативный штаб Общество 16:12
Eni Turkmenistan Limited объявляет тендер на услуги по благоустройству Тендеры 16:08
Грузия представляет антикризисный экономический план Бизнес 16:05
Казахстано-китайская нефтедобывающая компания закупит трубы Тендеры 16:00
В первом квартале Туркменистан сократил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 15:59
Как немец решил онлайн эмигрировать из Азербайджана (ВИДЕО) Культура 15:56
В Азербайджане выявлено еще 44 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 65, скончался один человек – Оперативный штаб Общество 15:52
В январе-марте в Турции были зарегистрированы свыше 10 компаний с туркменским капиталом Турция 15:51
В первом квартале Китай почти приостановил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 15:50
Великобритания отказалась от любых новых отсрочек по Brexit Европа 15:49
В первом квартале 2020 года через Босфор прошло около 10 тыс. судов Турция 15:48
ГК «Туркменгаз» повторно объявляет тендер на капитальный ремонт двух силовых турбин Тендеры 15:47
США значительно увеличили импорт автомобилей из Турции Турция 15:45
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение активированного угля Тендеры 15:44
Узбекистан инвестирует в развитие текстильной промышленности Бизнес 15:44
Банк Республика и AKİA будут предоставлять кредиты фермерам быстрее и проще Экономика 15:43
В январе-марте увеличился экспорт древесины из Турции в США Турция 15:41
В Азербайджане будут применять экспресс-тесты для выявления коронавируса Общество 15:39
Севиль Микаилова: Защита прав человека в Азербайджане является всесторонней и обеспечивается на высоком уровне Политика 15:39
В Азербайджане снижается госпошлина за консульские операции Политика 15:38
Обнародованы данные отгрузки нефти из порта Джейхан BOTAS International Limited Энергетика 15:35
Кыргызстан резко увеличил импорт мебели из Турции Турция 15:34
В Азербайджане лица с высоким техническим профобразованием будут приравниваться к суббакалаврам со средне-специальным образованием Общество 15:29
Ханде Харманджы: Нет доказательств гибельного влияния жары на коронавирус Общество 15:27
Данные по гостиничному бизнесу в Азербайджане за первый квартал 2020 года Финансы 15:26
В Азербайджане меняется порядок получения лицензий Общество 15:25
БТА: В столице растет загруженность общественного транспорта Общество 15:14
В Азербайджане геологические парки станут особо охраняемыми природными территориями Общество 15:14
Единовременная материальная выплата коснется 7 600 участников Второй мировой войны - минтруда Азербайджана Общество 15:13
Азербайджанский фильм удостоен четырех призов из Франции (ФОТО) Культура 15:08
В Азербайджане к лицам без гражданства предъявляются новые требования Политика 15:08
Письмо о т.н. «выборах» в Нагорном Карабахе распространено в качестве документа Генассамблеи и Совбеза ООН Нагорно-карабахский конфликт 15:07
В Азербайджане отменяется аренда ряда государственных земель Экономика 15:06
Все новости