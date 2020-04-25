Микаил Джаббаров: В течение следующих дней ожидается принятие налоговых льгот для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В течение следующих дней ожидается принятие налоговых льгот для предпринимателей.

Об этом, как передает в субботу Trend с мероприятия, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам Джаббарова, соответствующий пакет уже направлен в Милли Меджлис и ожидает одобрения.

Он отметил, что меры по борьбе с коронавирусом в Азербайджане были своевременно предприняты и уже дают определенные результаты, позволяя ожидать, что смягчение режима карантина оправдано, и не приведет ко второй волне.

"По имеющимся сегодня научным данным, когда закончится пандемия точно сказать невозможно. Но при этом точно известно, что ее продолжительность зависит от того, насколько люди будут соблюдать необходимые рекомендации. Мы должны привыкнуть к новому образу жизни", - сказал министр.

Джаббаров добавил, что Президентом Ильхамом Алиевым была обеспечена значительная государственная поддержка предпринимателей, а также предприняты все шаги, чтобы сохранить структуру экономики, не допустить снижения занятости, обеспечить сохранение конкурентоспособности национальной экономики.

(Авторы: Ильхама Исабалаева, Эльдар Джанашвили)