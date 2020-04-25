Обнародован данные об ущербе, нанесенным коронавирусом экономике Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса нанесла большой ущерб экономике Азербайджана.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Trend.