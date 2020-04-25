На рабочих местах должны систематически соблюдаться правила гигиены – Микаил Джаббаров (версия 2)

Первая версия в 17:33

БАКУ /Trend/ - На рабочих местах должны систематически соблюдаться правила гигиены.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По словам министра, на рабочих местах должны проводиться работы по дезинфекции, преимущество необходимо отдавать онлайн-торговле, в торговых объектах работники должны носить маски. После возобновления работы кафе и ресторанов должна соблюдаться дистанция между столами в залах обслуживания.

Джаббаров сказал, что работникам следует постепенно возвращаться на рабочие места: