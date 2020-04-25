На рабочих местах должны систематически соблюдаться правила гигиены – Микаил Джаббаров (версия 4)

Первая версия в 17:33

БАКУ /Trend/ - На рабочих местах должны систематически соблюдаться правила гигиены.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По словам министра, на рабочих местах должны проводиться работы по дезинфекции, преимущество необходимо отдавать онлайн-торговле, в торговых объектах работники должны носить маски. После возобновления работы кафе и ресторанов должна соблюдаться дистанция между столами в залах обслуживания.

Джаббаров сказал, что работники должны постепенно возвращаться на рабочие места: "Здоровье особо уязвимой группы населения должно быть в центре внимания. Мы должны уметь сбалансировать эти два фактора. Применение особого карантинного режима очень затратно для экономики страны. Такая ситуация не только в Азербайджане, но и в мире. Поэтому мировые прогнозы на 2020 год должны быть пересмотрены".

Министр добавил, что смягчение карантина означает увеличение социальных контактов, а значит возможность активизации случаев заражения: «Именно поэтому был подготовлен поэтапный выход из карантина. Дальнейшая деятельность тоже должна быть построена на этом. Если санитарно-эпидемиологические показатели достигнут прогнозируемого уровня, и возникнет какая-либо угроза, то ужесточение мер может стать темой обсуждения».

По словам министра, рекомендуется привлекать к работе минимальное количество людей в сферах, где это возможно.

«Необходимо учесть, что деятельность на рабочих местах не будет полностью восстановлена с 27 апреля», - сказал министр.

Джаббаров добавил, что это также повлияет на работу предпринимателей.

«Государственная поддержка предусматривается как в апреле, так и в мае. Потому что в период карантина экономическая активность не будет восстановлена сразу. Именно эти варианты были приняты во внимание, когда Президент Азербайджана давал рекомендации», - сказал он.

Джаббаров также сказал, что государственная поддержка - не единственный инструмент. Предприниматели, как граждане, также должны вносить свой вклад в это дело.

Министр отметил, что одной из программ поддержки является предоставление государством определенных процентных ставок для предпринимателей как по существующим, так и по новым кредитам.

«Эти инструменты довольно разнообразны. Программы поддержки, реализуемые в Азербайджане, полностью соответствуют ведущим практикам. Мы всегда стараемся следить за пульсом экономики. Эта работа выполняется не только министерством экономики, но и другими соответствующими структурами. Дополнительные ссылки будут предоставлены, если потребуется дополнительная поддержка», - сказал Джаббаров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)