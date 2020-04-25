Обнародованы данные об ущербе, нанесенным коронавирусом экономике Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Пандемия коронавируса нанесла большой ущерб экономике Азербайджана.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Микаил Джаббаров, сообщает Trend.

Отметив, что точные цифры сложно точно рассчитать, Джаббаров добавил - сумма ежедневных потерь составляет 120-150 миллионов манатов. Министр сказал, что в пакете налоговых льгот предусмотрены различные направления:

"Применение налоговых льгот для разных категорий налогоплательщиков, пострадавших от пандемии, различно. Хотя в прошлом году 11 152 предпринимателя в Азербайджане выплатили в государственный бюджет менее 250 манатов, в настоящее время размер финансовой поддержки, предоставляемой предпринимателям, составляет минимум 250 манатов - максимум 5000 манатов. Доля налогоплательщиков в ненефтяном секторе, которым был нанесен ущерб пандемией, составляет 46,4 процента".