В Азербайджане обнародована сумма средств, выплаченных наемным работникам, пострадавшим от пандемии
БАКУ /Trend/ - Согласно Плану мероприятий, утвержденному Кабинетом министров Азербайджана, продолжается реализация программы выплаты определенной части заработной платы наемным работникам в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса (COVID-19), сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.
Представляем список налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку от государства до 24 апреля:
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Сумма средств, предусмотренных для реализации меры
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215,0 миллиона манатов
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Обратившиеся налогоплательщики
Число наемных работников по субъектам предпринимательства
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21432 налогоплательщика
224602 человека
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Размер финансовой помощи
в том числе размер средств, предусмотренных к выплате за первый месяц (50 процентов)
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77 982,8 тысяч манатов
38 991,4 тысяч манатов
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Число налогоплательщиков, которым фактически выплачены средства
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16 814 налогоплательщика
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Число наемных работников по этим налогоплательщикам
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162 217 человек
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Сумма выплаченных средств
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37 005,4 тысяч манатов