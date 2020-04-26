В Загатальском районе началась пересадка саженцев табака на поля (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Загатальском районе начался процесс пересадки саженцев табака на поля, из теплиц в Центре по производству и переработке табака, принадлежащей дочерней компании Азербайджанской промышленной корпорации ООО Azertutun ASK.
По данным Trend, саженцы табака перемещаются в поле с помощью специальной техники, принадлежащей ООО Azertutun ASK.
Отметим, что ООО Azertutun ASK в прошлом году в Закатальском районе посеяли табак сорта "Вирджиния" на общей площади в 410,2 гектаров .
Центр по производству и переработке табака принял от производителей 2560 тонн листьев табака. После сушки в специальных камерах в центре обработки листьев табака из него было получено 407 тонн 588 килограмм сухого табака.
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