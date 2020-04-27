В Азербайджане объявлен победитель конкурса EY İlin iş adamı™ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объявлен победитель конкурса EY İlin iş adamı™, впервые проведенного в Азербайджане со стороны EY Azərbaycan.

Конкурсу EY İlin iş adamı™, проведенному при стратегическом партнерстве Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), спонсорскую поддержку оказали BP и Международный банк Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Победителя конкурса выбрало жюри, состоящее из независимых экспертов, представителей бизнес-общественности, топ-менеджеров государственных компаний и международных финансовых структур.

Для участия в конкурсе обратились предприниматели малого и среднего бизнеса, работающие в сферах сельского хозяйства, мебельного, стекольного производства, выпуска строительной, металлопродукции, труб, в нефтегазовой промышленности, онлайн-бизнеса и других.

Победитель был определен среди 12 сильнейших кандидатов, которые прошли отборочный тур и продемонстрировали лидерские качества в предпринимательстве.

В связи с пандемией церемония награждения была проведена в онлайн-формате.