Совокупный уставной капитал ведущих страховых компаний Азербайджана составляет около 200 млн манатов

БАКУ/ Trend - По состоянию на 1 января совокупный уставной капитал ведущих пяти страховых компаний, действующей в Азербайджане (за исключением Naxçıvan Sığorta), составляет почти 196 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на опубликованные отчеты отечественных страховщиков.



Это уставной капитал компаний Xalq Sığorta (58,781 миллиона манатов), PAŞA Sığorta (50 миллионов манатов), PAŞA Həyat Sığorta (40,25 миллиона манатов), AXA Mbask (23,934 миллиона манатов), Mega Sığorta (23 миллиона манатов).



Уставной капитал семи из оставшихся 16 страховых компаний находится в пределе10-15 миллионов манатов, а уставной капитал восьми компаний - 5-10 миллионов манатов.

По состоянию на 1 января четыре из 21 страховой компании, действующей в Азербайджане, увеличили свой уставной капитал по сравнению с показателями прошлого года.



Это Mega Sığorta , Xalq Sığorta, Standard Insurance и Qala Həyat Sıgorta.



Самая высокая динамика увеличения уставного капитала была зафиксирована в Mega Sığorta (58,6%), а самая низкая - в Qala Həyat Sıgorta (1,3%).



Уставной капитал остальных 17 страховых компаний не изменился.

Напомним, что в целом страховые компании Азербайджана собрали в 2019 году страховых премий на сумму 681,178 миллиона манатов, что на 46,777 миллиона манатов или 6,4 процента меньше чем в 2018 году и выплатили страховых возмещений на сумму 301,537 миллиона манатов, что на 61,204 миллиона манатов или 25,4 процента больше чем в 2018 году.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.