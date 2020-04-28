В Азербайджане бремя социального страхования для предпринимателей снижено в 2-4 раза

БАКУ/Trend/ - Новый проект изменений в Закон “О социальном страховании” предусматривает снижение бремени социального страхования в 2-4 раза.

Об этом сообщил Trend начальник отдела усовершенствования налогового законодательства Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Эльнур Юсифов.

По его словам, с 1 сентября 2019 года минимальная месячная зарплата была повышена на 250 манатов, что в определенном смысле привело к росту нагрузки по социальному страхованию. Так, для некоторых субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность без привлечения наемного работника, бремя социального страхования рассчитывается в размере определенного процента от минимальной заработной платы. Оно было установлено на уровне 50 процентов в торговле и строительстве и 25 процентов в других областях. В новых изменениях предлагается снизить с 1 апреля 50-процентную страховую нагрузку наполовину, 25-процентную страховую нагрузку на 15 процентов.

Юсифов добавил, что предусматривается также снижение нагрузки по социальному страхованию субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность с фискальным чеком.

«Планируется уменьшить бремя социального страхования и административную нагрузку на ряд хозяйствующих субъектов, работающих с фискальной квитанцией: парикмахеры, портные, организаторы свадеб и торжеств", -подчеркнул он.

Начальник отдела отметил, что одна из мер, предусмотренных в рамках программы государственной поддержки, направленной на усиление экономической активности, связана с предоставлением предпринимателям налоговых льгот и отпусков.

"Особый карантинный режим, применяемый в стране, привел к полному и частичному ограничению деятельности большинства субъектов предпринимательства. Законопроект предусматривает предоставление налоговых льгот и отпусков всем субъектам предпринимательства, деятельность которых полностью или частично ограничена, освобождение предпринимателей от налога на доходы и прибыль в полном объеме",- сказал он.

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)