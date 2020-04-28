Счетная палата Азербайджана выявила основные виды нарушений

БАКУ/Trend/ - По итогам 2019 года Счетная палата Азербайджана выявила 561 факт нарушений, сообщает Trend со ссылкой на доклад председателя Счетной палаты Вугара Гюльмамедова на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Гюльмамедов отметил, что основные нарушения были отмечены в сфере бюджетного законодательства, государственных закупок, государственных капитальных вложений. По его словам, немало нарушений было зафиксировано в сфере бухгалтерского учета и отчетности.

Он также проинформировал депутатов о проведенных контрольных мерах, восстановленных средствах различных бюджетов и счетов, о привлечении к административной ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях и неэффективных расходах, выявленных в результате аудита эффективности.

Председатель Счетной палаты добавил, что в 2019 году было проведено 47 аудиторских проверок и шесть аналитических мероприятий. В отчете обобщены результаты 43 финансовых и аудиторских проверок, классифицированы допущенные нарушения".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)