ООО «Азерпочт» возобновило почтовые отправления в ряд стран

БАКУ/Trend/ - ООО «Азерпочт» при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, возобновило почтовые отправления еще в 16 стран сообщает Trend со ссылкой на ООО.

По данным источника, по результатам успешных переговоров было достигнуто соглашение о международных почтовых перевозках.

В настоящее время в почтовых отделениях и центрах обслуживания «Şəbəkə» осуществляется прием международных почтовых отправлений в 34 страны: Германию, США, Австрию, Бельгию, Великобританию, Болгарию, Чехию, Китай, Данию, Францию, Гонконг, Грузию, Эстонию, Израиль, Швецию, Швейцарию, Италию, Испанию, Канаду, Корею, Казахстан, Кыргызстан, Литву, Венгрию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Сингапур, Таиланд, Турцию, Украину и Японию.

"Ведутся переговоры по возобновлению почтовых отправлений и в другие страны", - отметили в ООО.

Отметим, что в настоящее время с целью расширения проекта ведутся переговоры с другими компаниями, действующими в Китае, Южной Корее и Сингапуре, и в ближайшем будущем ожидается, что товары электронной коммерции будут отправлены на зарубежные рынки в больших объемах.

Самым успешным проектом ООО «Азерпочт» в 2017 году было создание сервисных центров, под названием «Шебеке». Современные сервисные центры, предоставляемые со стороны Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий для оказания услуг гражданам, сосредоточены в одном пространстве и сданы в эксплуатацию с 10 февраля 2017 года. В настоящее время в стране уже действуют 10 сервисных центров «Шебеке». Шесть из них расположены в Баку, а оставшиеся 3 - в Джалилабаде, Закатала, Сумгаите и Агдаше.

В центрах «Шебеке» помимо традиционных телекоммуникационных и почтовых услуг, также предоставляются банковские, финансовые и туристические услуги, а также услуга по продаже авиабилетов.

Напомним, что в настоящее время в Азербайджане нет ограничений на прием международной почты из зарубежных стран

Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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